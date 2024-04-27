Apple удалила из App Store «раздевающие» приложения. За нарушение прав магазина

Корпорация Apple удалила из магазина App Store приложения, которые с помощью нейросетей превращали одетых девушек на фотографиях в раздетыхПриложения, названия которых Apple не сообщает, «раздевали» людей на загруженных фотографиях, генерируя на изображении обнаженное тело.