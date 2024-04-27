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Apple удалила из App Store «раздевающие» приложения. За нарушение прав магазина

Apple удалила из App Store «раздевающие» приложения. За нарушение прав магазина

Корпорация Apple удалила из магазина App Store приложения, которые с помощью нейросетей превращали одетых девушек на фотографиях в раздетыхПриложения, названия которых Apple не сообщает, «раздевали» людей на загруженных фотографиях, генерируя на изображении обнаженное тело.

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