Apple удалила из App Store «раздевающие» приложения. За нарушение прав магазина

Корпорация Apple удалила из магазина App Store приложения, которые с помощью нейросетей превращали одетых девушек на фотографиях в раздетыхПриложения, названия которых Apple не сообщает, «раздевали» людей на загруженных фотографиях, генерируя на изображении обнаженное тело.
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