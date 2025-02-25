Москва увеличила оборот торговли в 2024: Прирост на 4,9%, достигнуты 7,5 трлн рублей

В 2024 году Москва увеличила оборот розничной торговли до 7,5 трлн рублей, достигнув роста на 4,9%. Непродовольственный сектор стал основным драйвером, а увеличение трафика обеспечили районные торговые центры, как сообщила заммэра Мария Багреева.