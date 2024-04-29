Аудио-визуальный фестиваль медиаискусства Intervals начался в Нижнем Новгороде. На 17 его локациях лучшие мастера мира представляют свои аудио-визуальные инсталляции, увидеть которые можно будет до глубокой ночи 1 мая.
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