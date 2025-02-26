Полномочия президента Украины

Теперь на встречу с президентом США поедет не какой-то самозванец, а легитимный глава государства. О просроченности главы Украины, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, неоднократно напоминал Владимир Путин, которому на днях вторил Дональд Трамп, также обвинивший Зеленского в нелегитимности.