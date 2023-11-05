Грехи недели: что можно и что нельзя делать с 6 по 12 ноября 2023 года Елена ГалицкаяНа этой неделе для верующих приходит время для особенных ритуалов и запретов, связанных с церковными и народными праздниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии