Минобороны РФ: два украинских Су-25 были сбиты расчетом комплекса «Бук-М3» под руководством лейтенанта Овчаренко

vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 Наступление украинских националистов при поддержке с воздуха было сорвано благодаря профессиональным действиям расчета комплекса ПВО «Бук-М3» под командованием старшего лейтенанта Сергея Овчаренко.