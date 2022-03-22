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Минобороны РФ: два украинских Су-25 были сбиты расчетом комплекса «Бук-М3» под руководством лейтенанта Овчаренко

Минобороны РФ: два украинских Су-25 были сбиты расчетом комплекса «Бук-М3» под руководством лейтенанта Овчаренко

vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 Наступление украинских националистов при поддержке с воздуха было сорвано благодаря профессиональным действиям расчета комплекса ПВО «Бук-М3» под командованием старшего лейтенанта Сергея Овчаренко.

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