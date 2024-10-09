❕В Феодосии район ЧС временно покинули 1129 человек В трёх пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
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❕В Феодосии район ЧС временно покинули 1129 человек В трёх пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.