Психолог Шиманская: Не обязательно ждать Нового года для праздничного настроения

В интервью радио Sputnik доктор психологии Виктория Шиманская рассказала, что праздничное настроение может быть не только в календарные праздники, а планирование новогодних праздников и мероприятий лучше отложить до декабря, чтобы не «перегореть» к 31 декабря.
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