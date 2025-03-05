Ликвидация чемпиона: Кто такой лейтенант "Тайпан", уничтоженный в Волчанске?

Военкор Юрий Котенок сообщил о ликвидации в Волчанске лейтенанта и чемпиона с позывным "Тайпан". Кто он такой?В своём Telegram-канале военкор Юрий Котенок опубликовал чёрно-белое фото военнослужащего ВСУ.
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