Ликвидация чемпиона: Кто такой лейтенант "Тайпан", уничтоженный в Волчанске?

Военкор Юрий Котенок сообщил о ликвидации в Волчанске лейтенанта и чемпиона с позывным "Тайпан". Кто он такой?В своём Telegram-канале военкор Юрий Котенок опубликовал чёрно-белое фото военнослужащего ВСУ.