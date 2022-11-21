Военное обозрение

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В Минобороны Украины прокомментировали предположения о зимней паузе в военных действиях

В Минобороны Украины прокомментировали предположения о зимней паузе в военных действиях

Скоро наступит зима, в связи с чем многие прогнозируют период затишья на фронтах. В Минобороны Украины прокомментировали предположения о зимней паузе в военных действиях.

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