Пропущенная «Интердевочка» и давняя обида: почему Лариса Гузеева недолюбливает Елену Яковлеву

В актёрском закулисье о непростых отношениях Елены Яковлевой и Ларисы Гузеевой говорят уже давно. Наблюдательные зрители тоже не раз обращали внимание на контраст: если Яковлева принципиально держится в стороне от публичных выяснений отношений и говорит о коллегах подчёркнуто сдержанно, то Гузеева за словом в карман не лезет и периодически отпускает шпильки.