Эмма Стоун вновь сыграет у Йоргоса Лантимоса

Эмма Стоун в пятый раз сыграет у Йоргоса Лантимоса. СМИ предполагает, что актриса получила второстепенную роль в грядущей работе режиссера — ремейке южнокорейского фильма «Спасти зеленую планету!» (Jigureul jikyeora!).
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