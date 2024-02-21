Эмма Стоун вновь сыграет у Йоргоса Лантимоса

Эмма Стоун в пятый раз сыграет у Йоргоса Лантимоса. СМИ предполагает, что актриса получила второстепенную роль в грядущей работе режиссера — ремейке южнокорейского фильма «Спасти зеленую планету!» (Jigureul jikyeora!).