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Царьград

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Новак сообщил о росте ВВП России на 0,6% за 7 месяцев 2026 года

Новак сообщил о росте ВВП России на 0,6% за 7 месяцев 2026 года

Александр Новак провел совещание по экономике России, обсудив с министром Решетниковым и другими специалистами рост ВВП на 0,6% и снижение инфляции.

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