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Царьград

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Селена Гомес высказалась о старении и реакции фанатов

Селена Гомес высказалась о старении и реакции фанатов

Селена Гомес рассказала журналу People о своем взгляде на старение и о реакциях фанатов, сравнивающих её с образом 2016 года.

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