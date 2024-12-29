«Привлечет людей и компании»: как льготная IT-ипотека поможет росту экономики Татарстана

Свыше тысячи татарстанских IT-специалистов уже воспользовались льготной отсрочкой от призыва. Пользуется спросом среди них и льготная ипотека — за весь срок оформлено порядка 4 тысяч кредитов на 36 млрд рублей.
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