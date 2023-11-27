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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков выиграл 2-й матч в сезоне, отбив 21 бросок «Коламбуса» из 23

Петр Кочетков отбил 21 бросок из 23 в матче с «Коламбусом» (3:2). Вратарь «Каролины» одержал 2-ю победу в текущем чемпионате НХЛ при 4 поражениях.

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