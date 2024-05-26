Приглашаем на встречу ´Всё о кибербезопасности´.

УСЗ ´Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска´ приглашает жителей района старшего поколения на встречу с сотрудником УВД Бобруйского горисполкома по вопросам профилактики мошенничества в интернете.
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