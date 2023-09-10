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Число отравившихся едой из доставки петербуржцев перевалило за 170

Число отравившихся едой из доставки петербуржцев перевалило за 170

У 171 жителя Петербурга, среди которых двое детей, зафиксированы случаи острой кишечной инфекции после употребления кулинарной продукции Greenbox, купленной в сервисе доставки «Самокат».

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