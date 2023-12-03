Поздравление с Днем страховых работников от руководства Бобруйского района.

Уважаемые работники и ветераны Белгосстраха!Примите самые сердечные поздравления в связи с вашим профессиональным праздником - Днем страховых работников!На современном этапе рынок страховых услуг стремительно развивается, постоянно совершенствуется система страхования.
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