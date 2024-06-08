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Военные новости ★ спецоперация

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Украинский премьер: В стране функционируют только 27 процентов ТЭС

Украинский премьер: В стране функционируют только 27 процентов ТЭС, остальные либо разрушены, либо повреждены Украинский премьер: В стране функционируют только 27 процентов ТЭС, остальные либо разрушены, либо поврежденыГлава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время продолжают функционировать только 27% украинских ТЭС, остальные либо разрушены, либо в той или иной мере повреждены.

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Комментарии
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В
Владимир
А скоро не будет функционировать вообще ничего. От уж будет воплей: &quot;А нас то за шо!!!&quot;
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18 час.

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