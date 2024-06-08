Украинский премьер: В стране функционируют только 27 процентов ТЭС, остальные либо разрушены, либо повреждены Украинский премьер: В стране функционируют только 27 процентов ТЭС, остальные либо разрушены, либо поврежденыГлава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время продолжают функционировать только 27% украинских ТЭС, остальные либо разрушены, либо в той или иной мере повреждены.