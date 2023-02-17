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Василий Левит о поражении на Играх в Токио: «Довел себя – и морально, и физически у меня просто апатия была»

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и трехкратный чемпион Азии Василий Левит вспомнил поражение на Играх в Токио.

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