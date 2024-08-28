Таджик, пристававший к девчушке, сбрил бороду, узнав что им занялась Община Один за всех и все за одного Скажу честно, для нас Русская Община – это аналог д и а с п о р ы.
"Защитим своих!" В Русской Общине уже больше 100.000 человек
Комментарии
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Тамара
Так мы вновь приближаемся к революции. Только это уже будет гораздо жёстще. А диаспоры азиатские и кавказские обязаны быть тише воды, если хотят оставаться (все в целом) на своих местах. Мы ведь могли при Союзе как-то дружно сосуществовать!!! Просто были законы, нормального человека защищающие, виновника строго наказывающие. А сейчас - только огромные деньги "играют последнюю скрипку". А честный народ денег, как правило, не имеет. От зарплаты до зарплаты живёт. Вот и на защиту Родины ОНИ первыми встали.
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3 час.
Т
Тамара
Нет, совсем не глупость.
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2 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Михаил я с вами согласен.
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1 час.
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