"Защитим своих!" В Русской Общине уже больше 100.000 человек

Тамара

Так мы вновь приближаемся к революции. Только это уже будет гораздо жёстще. А диаспоры азиатские и кавказские обязаны быть тише воды, если хотят оставаться (все в целом) на своих местах. Мы ведь могли при Союзе как-то дружно сосуществовать!!! Просто были законы, нормального человека защищающие, виновника строго наказывающие. А сейчас - только огромные деньги "играют последнюю скрипку". А честный народ денег, как правило, не имеет. От зарплаты до зарплаты живёт. Вот и на защиту Родины ОНИ первыми встали.