КГИОП потребовал завести уголовное дело из-за сгоревшей дотла «Дачи Максимова»

Пожару, который произошел 29 апреля, был присвоен ранг 1-БИС. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников культурного наследия направил заявление в полицию о заведении уголовного дела из-за пожара на «Даче Максимова».
Пожару, который произошел 29 апреля, был присвоен ранг 1-БИС. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников культурного наследия направил заявление в полицию о заведении уголовного дела из-за пожара на «Даче Максимова».
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