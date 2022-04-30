НЕВСКИЕ НОВОСТИ

450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey
    давайте узаконим все!!! разлив водки в ларьках и магазинах, проституток на дорогу..... у них тоже самозанятость! нет ...В Госдуме предлож...
  • Валерий Ворожищев
    Снова валя треплет своим глупым языком.Матвиенко предлож...
  • Валерий Ворожищев
    Из-за такой мелочи сесть в тюрьму?Обувного вора с н...

КГИОП потребовал завести уголовное дело из-за сгоревшей дотла «Дачи Максимова»

Пожару, который произошел 29 апреля, был присвоен ранг 1-БИС.  Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников культурного наследия направил заявление в полицию о заведении уголовного дела из-за пожара на «Даче Максимова».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх