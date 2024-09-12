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Минэнерго Турции: страна заинтересована в освоении морских месторождений Ливии

Минэнерго Турции: страна заинтересована в освоении морских месторождений Ливии

Минэнерго Турции: страна заинтересована в освоении морских месторождений Ливии Татьяна АрестоваТурция выразила заинтересованность в предложении Ливии по проведению разведки энергетических ресурсов на шельфе североафриканской страны.

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