Кавазашвили о «Спартаке»: «Нужно менять человек 8 минимум, в первую очередь всех иностранцев. Оставить Селихова, Джикию и Бакаева»

Анзор Кавазашвили считает, что состав «Спартака» нужно кардинально изменить. «Основной состав «Спартака» нужно обновлять полностью: то, что мы видели в игре с ЦСКА и наблюдаем в последнее время – полный беспредел.
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