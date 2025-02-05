Сергей Аксенов обсудил ход выполнения федеральной программы по развитию Крыма и Севастополя

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с заместителем главы Минстрой РФ Алмазом Хусаиновым обсудили ход реализации и дальнейшие перспективы государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
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