Гостя из Санкт-Петербурга эвакуировали с горы Пидан спасатели Приморья

На горе Ливадийская, известной как Пидан, с жителем Санкт-Петербурга произошел несчастный случай. Мужчина 1964 года рождения не смог самостоятельно спуститься.
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
Свежие комментарии