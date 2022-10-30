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Гостя из Санкт-Петербурга эвакуировали с горы Пидан спасатели Приморья

Гостя из Санкт-Петербурга эвакуировали с горы Пидан спасатели Приморья

На горе Ливадийская, известной как Пидан, с жителем Санкт-Петербурга произошел несчастный случай. Мужчина 1964 года рождения не смог самостоятельно спуститься.

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