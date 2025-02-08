Маск опроверг информацию о покупке соцсети TikTok

Global Look Press/Chip Somodevilla - Pool via CNP/Keystone Press Agency Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск не собирается приобретать соцсеть TikTok.
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