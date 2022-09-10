Лучшее за неделю: цели накоплений россиян в 2022-м и новые акции ПС «Мир»

Выбрали самые интересные предложения сентября по вкладам и накопительным счетам с разными сроками. Рассказываем, какую помощь предлагает государство тем, кто хочет переехать в село, и какие специалисты востребованы в малых населенных пунктах.
Выбрали самые интересные предложения сентября по вкладам и накопительным счетам с разными сроками. Рассказываем, какую помощь предлагает государство тем, кто хочет переехать в село, и какие специалисты востребованы в малых населенных пунктах.
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