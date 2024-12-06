Из США на Украину: беспилотник-перехватчик Hitchhiker БПЛА Hitchhiker на пусковой установкеУкраина и её зарубежные покровители продолжают искать способы защиты от российских ракет и ударных БПЛА.
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Из США на Украину: беспилотник-перехватчик Hitchhiker БПЛА Hitchhiker на пусковой установкеУкраина и её зарубежные покровители продолжают искать способы защиты от российских ракет и ударных БПЛА.
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