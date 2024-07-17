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Русская весна

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Проворовались: армия США провалила аудит сделок и контрактов на помощь Украине в объёме $20 млн

Проворовались: армия США провалила аудит сделок и контрактов на помощь Украине в объёме $20 млн

Армия США провалила проверку более чем полусотни счетов в рамках сделок по контрактам на помощь Украине в объеме 20 млн долларов.

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