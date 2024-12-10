Сирия: прощай, любовь, которой не было Итак, с Сирией покончено. Все, что было сделано для этой страны, все погибшие летчики, спецназовцы, морские пехотинцы, авиатехники – все это было абсолютно напрасно.
Сирия: прощай, любовь, которой не было
Комментарии
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Владимир Тамбасов
Забыли уроки Афганистана
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10 час.
Nikolay Kuchkov
Филипова ,конечно, жаль!А как жаль 27 миллионов погибших в ВОВ, а выжившие победители за что воевали, слав богу почти все не дожили до войны с Украиной. И всё это наша внешняя политика и СССР, и современной России-кормим с руки нищие государства, а потом они эту руку и кусают, мы не наступаемна грабли, мы ходим по граблям!!
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2 час.
СЗ
Светлана Зуева
Всю кашу на востоке варит израиль( фашист) и матрасники....
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49 мин.
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