Сирия: прощай, любовь, которой не было

Nikolay Kuchkov

Филипова ,конечно, жаль!А как жаль 27 миллионов погибших в ВОВ, а выжившие победители за что воевали, слав богу почти все не дожили до войны с Украиной. И всё это наша внешняя политика и СССР, и современной России-кормим с руки нищие государства, а потом они эту руку и кусают, мы не наступаемна грабли, мы ходим по граблям!!