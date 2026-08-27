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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерида после того, как выиграл тренировочный сет у Алькараса: «Карлос хорошо играет, но немного заметно, что его не было в туре 4 месяца»

39-я ракетка мира Даниэль Мерида поделился впечатлением от игры против Карлоса Алькараса . В понедельник они потренировались на Арене Артура Эша.

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