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Заповеди украинского национализма

Заповеди украинского национализма

Откровенно говоря, ничего плохого в здоровом национализме нет. Это очень важный фактор самосознания нации, формирования мировоззрения и идентичности.

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