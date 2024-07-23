Снова встретились с министром обороны Андреем Белоусовым

Сейчас, в военное время у этих каникулы? Впрочем чему удивляться? У этих ...вся жизнь - каникулы и праздники.

Александр Каблучко

Сказки про белого бычка. Это решаемо в пределах рамочного соглашения между МВД и МО. На фронт не нужно нарезное, а только гладкоствольное для стрельбы картечью и подобным боеприпасом объёмного действия. Росгвардию по какому закону за неделю смастерили? Они бы этот закон год обсасывали бы, а в итоге сделали его нерабочим.