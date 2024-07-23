Андрей Белоусов посчитал важным рассказать о том, какие меры были приняты после прошлой встречи. В том числе и по вопросам, озвученным коллегами, которые в пятницу не смогли приехать в Минобороны.
Снова встретились с министром обороны Андреем Белоусовым
Комментарии
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МБ
Марина Биченова
На кого, на кого? На себя любимых.
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3 час.
НК
Наталья Котельникова
Сейчас, в военное время у этих каникулы? Впрочем чему удивляться? У этих ...вся жизнь - каникулы и праздники.
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2 час.
Александр Каблучко
Сказки про белого бычка. Это решаемо в пределах рамочного соглашения между МВД и МО. На фронт не нужно нарезное, а только гладкоствольное для стрельбы картечью и подобным боеприпасом объёмного действия. Росгвардию по какому закону за неделю смастерили? Они бы этот закон год обсасывали бы, а в итоге сделали его нерабочим.
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2 час.
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