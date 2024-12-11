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Николай Любимов прокомментировал сложение полномочий сенатора

Николай Любимов прокомментировал сложение полномочий сенатора

По словам Любимова, в Рязанской области он получил «огромный опыт и множество поводов порадоваться, подумать, устремиться, переосмыслить, принять, решить…»Бывший губернатор Рязанской области, теперь уже экс-сенатор от региона Николай Любимов опубликовал пост ВКонтакте, в котором сообщил о сложении полномочий.

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