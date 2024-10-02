Захарова: дипломатия США привела к обострению конфликта на Ближнем Востоке

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ заявила, что к обострению конфликта на Ближнем Востоке привели действия Соединенных Штатов Америки, челночная дипломатия американских властей.
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