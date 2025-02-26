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Царьград

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Как осваивают "бюджеты на патриотизм"? Враги внутри России показывают это, не скрываясь

Как осваивают "бюджеты на патриотизм"? Враги внутри России показывают это, не скрываясь

Как в 2025 году осваивают "бюджеты на патриотизм"? Враги внутри России цинично показывают это, вовсе не скрываясь - и дело не только в повестке "против СВО".

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Комментарии
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Амара Карпова
Всех этих животных собрать и отправить на СВО на разминирование минного поля!!!
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22 час.
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