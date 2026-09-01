Первый день турнира British Open 2026. Обзор матчей

Джадд Трамп победил Дилана Эмери, Шон Мерфи разгромил Рианн Эванс, а Марк Уильямс потерпел поражение от Дэвида Гилберта в первый день турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - квалификация Джадд Трамп ни разу не доходил дальше четвертьфинала на турнире British Open, однако на этой неделе он рассчитывает изменить ситуацию.