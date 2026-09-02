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В Госдуме считают, что операция по освобождению Святогорска войдет в учебники истории

В Госдуме считают, что операция по освобождению Святогорска войдет в учебники истории

В Государственной думе Российской Федерации выразили мнение, что операция по освобождению города Святогорска будет иметь важное историческое значение и войдет в учебники.

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