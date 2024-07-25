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Названы самые необычные вакансии июля

Названы самые необычные вакансии июля

Рекрутинговая платформа HeadHunter 25 июля рассказала «Известиям» о самых необычных вакансиях июля.Так, японский ресторан в Москве ищет огуречного сомелье, который будет заниматься отбором идеальных огурцов для роллов и салатов.

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