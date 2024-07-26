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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джикия и Антон Миранчук не рассматривают варианты в РПЛ. Об этом заявил их агент Шпинев

Джикия и Антон Миранчук не рассматривают варианты в РПЛ. Об этом заявил их агент Шпинев

Об этом заявил агент футболистов Вадим Шпинев. «Мы не рассматриваем варианты и не ведем по Георгию Джикии и Антону Миранчуку переговоры о продолжении карьеры с клубами российской Премьер-лиги», – сказал Шпинев.

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