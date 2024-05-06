Большинство российских экономистов считают, что не влияют на происходящее в РФ

Согласно результатам опроса, проведенного Новой экономической ассоциацией, большинство российских экономистов невысоко оценивают собственное влияние на события в стране и считают эффективность работы федеральных, региональных и муниципальных чиновников недостаточной, пишет РБК.
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