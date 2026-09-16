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Спорт Уик-Энд

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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Не создав ни одного момента, зенитовцы забили три мяча. Но как же был великолепен Луис Энрике!

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Не создав ни одного момента, зенитовцы забили три мяча. Но как же был великолепен Луис Энрике!

Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ подвёл итоги матча в Калининграде.

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