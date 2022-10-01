ЦСКА с Григоряном отложили чемпионский триумф «Зенита» как минимум на две недели. Что требуется «Зениту» на финише

30 сентября «Зенит» в Москве обыграл «Локомотив» - одного из своих главных конкурентов в борьбе за титул - со счётом 1:0 в матче 3-го тура заключительного этапа женской Суперлиги.
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