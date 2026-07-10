Эрдоган преподнёс лидерам НАТО именные револьверы с боевыми патронами

АНКАРА (ИА Реалист). По завершении саммита НАТО в турецкой столице 7–8 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнёс каждому из лидеров стран-участниц необычный прощальный подарок — именной револьвер с боевыми патронами.
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