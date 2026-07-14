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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцам объяснили, почему не вернут оплату за отключенный мобильный интернет

Рязанцам объяснили, почему не вернут оплату за отключенный мобильный интернет

При этом многие жители Рязанской области задаются вопросом - будут ли операторы мобильной связи компенсировать деньги, которые были внесены за услугу, ведь фактически не было возможностью ей воспользоваться.

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