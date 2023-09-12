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Саутгейт после автогола Магуайра: «Это следствие нелепого отношения к нему на протяжении долгого времени. Никогда такого не видел, это просто за гранью»

Саутгейт после автогола Магуайра: «Это следствие нелепого отношения к нему на протяжении долгого времени. Никогда такого не видел, это просто за гранью»

Защитник вышел на замену в начале второго тайма выездного матча Англии с Шотландией. Как передает Daily Star, болельщики хозяев сразу начали его провоцировать, издавая различные звуки, намекающие на скорую ошибку.

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