Microsoft закрыла лазейку по установке Windows 11 без TPM 2.0 Множество пользователей с ...

Microsoft закрыла лазейку по установке Windows 11 без TPM 2.0Множество пользователей с ПК, которые официально не должны поддерживать Windows 11, пользуются новейшей операционной системой Microsoft за счет определенных лазеек, но уже очень скоро эта лавочка будет прикрыта.
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