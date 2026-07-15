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Депутат Якубовский объяснил, за что не надо платить сантехнику

Депутат Якубовский объяснил, за что не надо платить сантехнику

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с RT разъяснил, в каких случаях жильцы многоквартирных домов не обязаны дополнительно оплачивать работу сантехника или газовщика.

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