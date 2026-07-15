Депутат Якубовский объяснил, за что не надо платить сантехнику

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с RT разъяснил, в каких случаях жильцы многоквартирных домов не обязаны дополнительно оплачивать работу сантехника или газовщика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии